Franz von Bayern musste seine Liebe 40 Jahre lang geheim halten

Liebe häufig nur am Wochenende ausgelebt

Jetzt hat der Herzog seine Biografie mit dem Titel «Zuschauer in der ersten Reihe» geschrieben – und in dieser widmet er dem Anwalt und Heilpraktiker, der seit 40 Jahren an seiner Seite ist, rührende Worte, wie «Bunte» berichtet. «Wir kamen aus zwei verschiedenen Welten und die Erwartungen, die an mich gestellt waren, bedeuteten, dass von Thomas häufig Verzicht und Rücksichtnahme gefordert waren – von seiner Seite viel mehr als von meiner. Vor allem in früheren Jahren war dies für ihn oft mit Demütigungen verbunden, wenn er nicht angemessen als mein Partner behandelt wurde. Ohne die Bereitschaft seinerseits, damit zurechtzukommen, wäre mein Leben und die Erfüllung meiner Verpflichtung so nicht möglich gewesen.»