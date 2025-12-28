Französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot

Vom Filmstar zur Tierschützerin

Die eigentlich brünette Brigitte Bardot, die in französischen Medien als «die schönste Frau des 20. Jahrhunderts» gefeiert wird, begann ihre Karriere als Model und prägte später das französische Kino der 1950er und 1960er Jahre wie kaum eine andere. Mit Filmen wie «Und immer lockt das Weib» (1956) wurde sie zum internationalen Star. Sie wurde zu einer der berühmtesten Blondinen der Mediengeschichte und sorgte auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Unter anderem war sie von 1966 bis 1969 mit dem deutschen Jetset–Star Gunter Sachs (1932–2011) verheiratet.