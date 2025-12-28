Französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot

Die französische Schauspiellegende Brigitte Bardot ist gestorben. Das melden französische Medien am Sonntag. Der in Paris geborene Filmstar wurde 91 Jahre alt. Zuletzt sorgte die Schauspielerin, die sich später ganz dem Tierschutz verschrieben hat, mit ihrem Gesundheitszustand für Schlagzeilen. So musste sie in diesem Herbst mehrmals ihr Zuhause in Saint–Tropez verlassen und in die Klinik nach Toulon gebracht werden. Das bestätigte im November «ICI Provence» nach einem Bericht von «Var Matin».
Bereits im Oktober hatte die Ikone des französischen Kinos einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Damals musste sie sich einer Operation unterziehen. Die Diagnose: eine schwere Erkrankung, wie französische Medien berichteten.
Vom Filmstar zur Tierschützerin
Die eigentlich brünette Brigitte Bardot, die in französischen Medien als «die schönste Frau des 20. Jahrhunderts» gefeiert wird, begann ihre Karriere als Model und prägte später das französische Kino der 1950er und 1960er Jahre wie kaum eine andere. Mit Filmen wie «Und immer lockt das Weib» (1956) wurde sie zum internationalen Star. Sie wurde zu einer der berühmtesten Blondinen der Mediengeschichte und sorgte auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Unter anderem war sie von 1966 bis 1969 mit dem deutschen Jetset–Star Gunter Sachs (1932–2011) verheiratet.
Doch schon 1973, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. Seitdem widmete sich die Schauspielerin vor allem dem Tierschutz. Ihre Stiftung «Fondation Brigitte Bardot» setzt sich weltweit für Tierrechte ein. In Saint–Tropez lebte sie weitgehend zurückgezogen.
Neues Buch im Oktober erschienen
Trotz ihres hohen Alters blieb Bardot aktiv. Am 1. Oktober veröffentlichte sie ihr neuestes Werk «Mon BBcédaire» beim Verlag Fayard. In dem Buch nahm die Schauspielerin kein Blatt vor den Mund. Sie äusserte sich schonungslos zur heutigen Welt und zur Situation in Frankreich.
Brigitte Bardot hinterlässt ihren Sohn Nicolas–Jacques Charrier (65), der aus der Ehe (1959–1963) mit Schauspieler Jacques Charrier (1936–2025) stammte, sowie zwei Enkeltöchter.