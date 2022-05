Frauenrechtsgruppe spricht Johnny Depp Mitgefühl aus

Johnny Depp verklagt Amber Heard auf 46 Millionen Euro

2018 schrieb Amber Heard in der «Washington Post», Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Depps Namen erwähnte sie in dem Artikel nicht. Der 58-Jährige verklagte die «Aquaman»-Darstellerin jedoch wegen Verleumdung. Johnny Depp fordert von seiner Ex-Partnerin 50 Millionen Dollar Schadensersatz (ca. 46 Millionen Euro). Er behauptet, der Artikel in der «Washington Post» habe seiner Karriere schwer geschadet.