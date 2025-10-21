Frauke Ludowig hat sich einer verrückten Schönheits-OP unterzogen

Der Arzt riet ihr, nicht hinzusehen

Im Podcast mit ihrer Stylistin und langjährigen Freundin Tine Siepmann (44) verrät Ludowig nun, dass sie sich einen Zeh hat kürzen lassen – und lässt es sich dabei nicht nehmen, ins Detail zu gehen. «Da wird ein Zehteil mit der Zange rausge ..., das hat richtig geknackt», verrät Ludowig, die bei dem Eingriff eigentlich zuschauen wollte. Denn eine Vollnarkose gab es nicht, nur eine örtliche Betäubung. Doch der Arzt liess sie nicht. «Auf gar keinen Fall, da fallen Sie in Ohnmacht», soll er laut Frauke Ludowig gesagt haben.