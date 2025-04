Frauke Ludowig zeigt ihren Papa Franz

Frauke Ludowig (61) kennen wir top-gestylt aus der RTL-Sendung «Exklusiv». Doch die Moderatorin kann auch ganz casual, wie sie auf Instagram zeigt. Ihren Fans gibt sie dort nämlich regelmässig Einblicke in ihr Privatleben. So auch am Sonntag vor Ostern, wo sie ihren Papa Franz in ihrer Heimatstadt Wunstorf besucht hat. Auf einem Foto zeigt sich Ludowig ungeschminkt in einem grauen Trainer und mit grosser Sonnenbrille. Neben ihr steht ihr über 90-jährige Vater, der breit in die Kamera grinst.