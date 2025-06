«Fremde nicht grüssen? Dafür sollte es eine Busse geben!»

Ihr neues Album «Boy Made Out of Stars» bezeichnen Sie als «Liebesbrief an L. A.». Was macht die Stadt der Engel für Sie besonders?

Der offene Raum. L. A. ist riesig und weitläufig. In 20 Minuten bist du in den Bergen oder am Strand. In Belgien gibt es kaum Platz, überall Menschen und Stau. Die Weite in L. A. gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Ausserdem habe ich dort einen Freundeskreis, der mich einfach als Person kennt, nicht nur als Musiker. Das tut gut.