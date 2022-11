So veröffentlichte Cher via Twitter ein Foto von Edwards und schrieb «Alexander» samt Herz-Emoji dazu. Einige Follower äusserten daraufhin ihre Zweifel bezüglich der Beziehung und zeigten sich misstrauisch, welche Absichten der 36-Jährige verfolgen könnte. «Wie wir alle wissen, bin ich nicht von gestern und was ich mit Sicherheit weiss, ist, dass es keine Garantien gibt», antwortete daraufhin die Sängerin. «Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, geht man ein Risiko ein», fuhr sie fort. «Ich habe immer etwas riskiert... so bin ich nun mal.»