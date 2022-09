Seit Michael Schumachers Skiunfall Ende 2013, sickern nur ganz spärlich Infos über den Gesundheitszustand des einstigen Formel-1-Profis durch. Klar ist nur, dass der inzwischen 53-Jährige seither unter einem Schädel-Hirn-Trauma leidet. Nun sprach Jean Todt (76), Michael Schumachers langjähriger Wegbegleiter, mit «Sport Bild» über das tragische Schicksal seines Freundes. Dabei zeigte sich der Franzose in erster Linie gerührt: «Ich bin glücklich, dass die Fans, nicht nur in Deutschland, so viel an ihn denken.» Den treuen Anhängern gibt er auch gleich ein kleines Update: «Die Fans sollten wissen, dass er in besten Händen ist.» Michael Schumacher sei in der besten Situation, in der er sein könne — «und umgeben von Menschen, die ihn lieben.»