Frühlingsgefühle bei Hollywood-Legenden Meryl Streep Martin Short

Sie hat drei Oscars, vier Emmys, neun Golden Globes – und jetzt auch wieder Schmetterlinge im Bauch: Meryl Streep (75) soll verliebt sein. Und zwar in Martin Short (75) den kanadischen Comedian mit dem schelmischen Grinsen. Die beiden verbringen seit den Dreharbeiten zur Erfolgsserie «Only Murders in the Building» viel Zeit miteinander. Zwar betonte Martin Short noch im Januar in einer Podcastfolge von Bill Maher, dass sie «nur Freunde» seien.