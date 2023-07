Führten Shakira und Piqué eine offene Beziehung?

Shakira (46) lässt gefühlt keine Möglichkeit aus, ihren Ex Gerard Piqué (36) in der Öffentlichkeit schlecht dastehen zu lassen. In ihren Songs und Interviews berichtet sie ausführlich über seine Untreue-Eskapaden, die zum Ende der elfjährigen Beziehung geführt haben sollen. Doch jetzt kommen neue Details heraus. Angeblich führten die Sängerin und der Fussballer eine offene Beziehung. Und das bereits drei Jahre vor Ende ihrer Liebschaft!