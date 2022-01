«Full House»-Star Bob Saget stirbt mit 65 Jahren

Saget spielte die Rolle des Danny Tanner in «Full House» von 1987 bis 1995. Die Sitcom wurde mit einem Grossteil der Original-Besetzung in der Netflix-Fortsetzung «Fuller House» im Jahr 2016 neu aufgelegt. «Ich bin am Boden zerstört», twitterte Sagets Co-Star John Stamos, 58, am Sonntag. «Ich stehe völlig unter Schock. Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby.»