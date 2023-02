Tom Cruise unterbricht für Krönung von King Charles Dreharbeiten

Grosse Ehre für König Charles III. (74) - und umgekehrt. Hollywood-Star Tom Cruise (60) ist zur Krönung des Monarchen am 6. Mai 2023 in London eingeladen worden. Da in diesem Zeitraum aber auch die Dreharbeiten für den nächsten «Mission: Impossible»-Film stattfinden würden, gibt es nun offenbar eine Planänderung.