Cristiano Ronaldo wohnt für über eine viertel Million pro Monat

Suite zu klein? Kein Problem!

Cristianos und Georginas Suite ist doppelstöckig und auch sonst beeindrucken die Eckdaten der Unterkunft. Mit 365 Quadratmetern ist das Hotelzimmer grösser als so manches Haus, es verfügt über ein grosses Esszimmer, eine Stube, ein Arbeitszimmer, in der privaten Lounge kann man entspannen und in einer Mini-Küche sogar etwas brutzeln. Standesgemäss ist das Badezimmer aus teuerem Marmor gefertigt und dank der extrem hohen Lage im 48. oder 50. Stockwerk haben die Gäste eine «spektakuläre Sicht auf die Stadt», wie Four Seasons schreibt. Drei Erwachsene passen ins Zimmer, alternativ können zwei Erwachsene und ein Kind hier nächtigen, so steht es zumindest auf der Webseite. Das klingt nicht wirklich passend für die sieben Ronaldos. Kein Problem. «Daily Mail» behauptet, dass Cristiano Ronaldo für die Kinder und sein Personal sage und schreibe 17 weitere Hotelzimmer angemietet habe.