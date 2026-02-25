Für diesen Filmberuf sieht Heiner Lauterbach schwarz

Sie haben vor 40 Jahren mit dem Kassenschlager «Männer» den Durchbruch geschafft. Heute ist das Kino in der Krise. Überlebt es die nächsten Jahre?

Da ich ein optimistischer Mensch bin, würde ich das mal mit Ja beantworten. Im Moment erleben wir eine Umkehr der Pyramide. Als ich jung war, hiess es, 80 Prozent der Kinogänger seien zwischen 12 und 21 Jahre alt. Heute ist es so, dass vermehrt ältere Leute ins Kino gehen. Dazu gehört auch das Publikum für unseren neuen Film. Und die Jungen hängen auf Youtube ab. Alles, was über drei Minuten ist, langweilt sie schon. Aber ich hoffe, dass sich diese Entwicklung wieder etwas beruhigt. Dass die Menschen eines Tages sagen: Es ist doch ganz schön, wenn wir uns im Park treffen und uns vielleicht mal ansehen oder berühren oder vielleicht sogar in den Arm nehmen, statt irgendwo ein blaues Häkchen zu machen. Oder eben ins Kino gehen, statt eine Netflix-Serie auf dem Handy anzuschauen. Das Seherlebnis und die Konzentration sind ganz anders.