Schlagerstar singt wieder

Für Helene Fischer war 2020 ein «Katastrophen-Jahr»

2019 nahm sie sich eine Pause, 2020 verhinderte Corona grosse Shows. Doch nun kehrt Helene Fischer endlich auf die Bühne zurück. Am Wochenende ist die Schlagersängerin gleich in zwei TV-Shows zu Gast. In einem Interview erzählt sie, dass sie die Zeit ohne Auftritte als bedrückend und trostlos empfand.