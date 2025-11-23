Für ihn ist Lachen die beste Medizin

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Die Begegnung mit einem Pinguin! Ich war buchstäblich auf dem falschen Dampfer, auf einer Kreuzfahrt, unglücklich und suchte nach Sinn. Die Begegnung mit dem Pinguin hat mir Mut gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen. Deshalb erzähle ich diese Geschichte auch immer wieder – sie steht für das, was uns alle bewegt: entdecken, wo wir wirklich hingehören.