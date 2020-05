Justin Bieber ist längst nicht der Einzige, der sich nicht an die selbst auferlegte Abstinenz gehalten hat. Viele Disney-Stars, darunter Britney Spears, Miley Cyrus und Demi Lovato, schlossen sich der Keuschheits-Bewegung an, die ihren Ursprung in den 1990er-Jahren in den USA hatte. Als Symbol ihrer Enthaltsamkeit bis zur Ehe tragen die Befürworter einen sogenannten «Purity Ring», den Reinheits- oder auch Keuschheitsring.