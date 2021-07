Für Sylvie Meis hört der Sommer nie mehr auf

Doch den ganzen Tag nur in der Sonne zu brutzeln, kommt für Meis nicht infrage. Schliesslich gibt es an der Côte d'Azur ja auch noch anderes zu tun: Nach dem Morgenkaffee steht erst einmal das Gym auf dem Programm, wie Meis in einem Vlog auf ihrem Youtube-Kanal zeigte. «Normalerweise gehen wir nach dem Gym an den Strand, so um Mittag rum. Um 13.30 Uhr dann haben wir einen wunderbaren Tisch reserviert.» Die gewonnene Energie wird dann wieder am Strand eingesetzt – fürs süsse Nichtstun. «Einfach chillen und dieses schöne Wetter geniessen», ist Meis' Motto.