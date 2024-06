Etwas später kommt auch Vadym Kolodiichuk auf dem Bürgenstock an. Nach einer kurzen Nacht in seinem Luzerner Hotel. «Ich lag im Bett und hörte draussen junge Menschen, die in den Ausgang gingen», sagt er. «Da fiel mir ein, dass ich das früher ja auch gemacht habe.» Nun herrscht in seinem Land seit mehr als zwei Jahren eine Ausgangssperre von Mitternacht bis fünf Uhr morgens. «Es fühlt sich an wie ein anderes Leben.»