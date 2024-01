Franz Beckenbauer: Ein Superstar des deutschen Fussballs

Franz Beckenbauer wurde am 11. September 1945 in München geboren und bestritt in den 1960er– sowie 1970er–Jahren alleine für den FC Bayern München 396 Bundesligaspiele. Er wurde zum Superstar und ging nach seiner Zeit bei den Bayern zu New York Cosmos, wo er unter anderem an der Seite des ebenfalls legendären Pelé (1940–2022) spielte. Für die deutsche Nationalmannschaft stand er 103 Mal auf dem Rasen.