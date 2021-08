Fussball-Legende Gerd Müller ist tot

Müllers Weltkarriere begann 1964, als der gedrungene Stürmer beim FC Bayern anheuerte. Er soll zuvor bei seinem Heimatverein TSV 1861 Nördlingen 180 Tore in einer Saison erzielt haben. Von 1965 bis 1979 spielte er in der Bundesliga und schoss in 427 Spielen 365 Tore. Mit ihm gewannen die Bayern unter anderem vier deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal und dreimal den Europapokal der Landesmeister (heute Champions League).