Pelé ist tot – die Welt trauert um den grössten Fussballer

Geboren wurde er am 23. Oktober 1940 als Edson Arantes do Nascimento in Três Corações, einem Ort in der brasilianischen Provinz. Sein erstes Geld verdiente er als Schuhputzer – 15 Dollar pro Monat. Als «Pelé» avancierte er in den 1950-er Jahren zum vielleicht berühmtesten Sportler der Erde. Sein erster Profivertrag beim FC Santos hatte ihm 200 Dollar pro Monat eingetragen.



Als ich ihm 2013 am Rande der Gruppenauslosung zur WM-Endrunde 2014 in Brasilien in einem Ferienressort in Salvador de Bahia für ein Interview gegenüber sass, fragte ich ihn – wie ich ihn Anreden dürfe. Schliesslich verlangt sein Übername «O Rei» (der König) eigentlich einen Adelstitel. Pelé aber sagte – und das obwohl eine Portugiesisch-Dolmetscherin daneben stand – in gutem Englisch: «Bitte nenn mich einfach Pelé – Pé heisst auf Portugiesisch Fuss. Daraus hat mein Vater den Namen abgeleitet. Dabei war ich so stolz, dass ich Edson getauft wurde – benannt nach Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Als ich auf die Welt kam, leuchteten in den brasilianischen Bergwerken die ersten elektrischen Lampen. Aus diesem Grund nannten mich meine Eltern Edison. Das i ist in der Geburtsurkunde allerdings verloren gegangen. Aber heute kann ich bestens mit Pelé leben.»