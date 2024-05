Und welches Treffen hat Sie am meisten beeindruckt?

Es waren zwei: einerseits das Treffen mit Juliette Binoche. Sie ist eine grossartige, engagierte Künstlerin und die neue Präsidentin des Europäischen Filmpreises. Ich freue mich sehr, dass die Verleihung dieses Preises dieses Jahr im Dezember erstmals bei uns stattfindet, in Luzern. Eine einzigartige Gelegenheit für die Schweiz, sich als kreative Stätte des Filmschaffens im Herzen Europas zu präsentieren. Anderseits ist mir das Treffen mit Anasuya Sengupta geblieben, der Hauptdarstellerin im Film «The Shameless». Das ist eine schweizerische Co-Produktion, die während des Festivals Premiere feierte. Ich will den Inhalt des Films nicht verraten, nur so viel: Sengupta, die mich sehr beeindruckt hat, spielt mit in einem gnadenlosen Thriller-Drama, das ein menschliches Schicksal in Indien beleuchtet.