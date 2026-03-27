Gastjuroren streiten sich über Kandidaten – Klum greift ein

Die 14. Folge beginnt mit einer ungewohnten Szene für die Castingshow: Ein männliches und weibliches Model liegen am Morgen früh im selben Bett. Das gabs bisher definitiv noch nicht. Doch dass sich Antonia (19) und Louis (23) gut verstehen, ist seit ihrem ersten Aufeinandertreffen. «Was auch immer es nicht ist oder was auch immer es ist, es ist unser Ding. Ich weiss es selber nicht, aber wenn, dann finden wir es zusammen raus», fasst es Antonia (19) zusammen.