Gavin Newsom – der Mann, der Trump die Stirn bietet

Schwül und heiss ist es, als Gavin Newsom (57) in Los Angeles vor die Kameras tritt. Mit gepresster Stimme sagt der Gouverneur von Kalifornien: «Die Demokratie wird direkt vor unseren Augen angegriffen.» Ein Hauch von Old Hollywood umweht den 57-Jährigen. Das graue Haar elegant zurückgekämmt, die Ärmel hochgekrempelt, das Hemd sitzt perfekt. Mehr Cary Grant als Timothée Chalamet. Seine Sätze erinnern an Katastrophenfilme, in denen der Präsident die Welt vor Ausserirdischen rettet: «Der Moment, den wir gefürchtet haben, ist eingetreten.»