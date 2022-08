Trennte Amber Heard Johnny Depp tatsächlich die Fingerkuppe ab?

Nun ging es Johnny Depp also darum, seinen Namen rein zu waschen – was ihm letztlich auch gelang, denn er gewann den Prozess in den meisten Punkten. die Jury entschied, dass Heards Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann falsch seien und er sie nicht geschlagen habe. Amber Heard wiederum scheint tatsächlich handgreiflich geworden zu sein. Eine Verletzung von Johnny Depp war ein besonderes starker Fokus während des Prozesses: In einem Streit soll Amber Heard eine Flasche nach Johnny Depp geworfen haben, welche zerbrach und dem Schauspieler eine Fingerkuppe abschnitt.