Geiss-Frauen lügen Papa Robert wegen Schönheits-OP an

Geschwisterstreit kurz vor der OP

Mutter Carmen und Schwester Shania (20) begleiten Davina, um sie mental zu unterstützen. Unter den Schwestern kommt es kurz vor dem Eingriff zu einem Streit. Für Shania lässt das nur einen Schluss zu: «Ich hab das Gefühl, dass die das nicht will. So 50/50. Weisst du, wie oft sie mir in Monaco gesagt hat, ‹Ne eigentlich, ist es schade, eigentlich will ich es nicht machen, ich mag meine Nase, ich hab mich dran gewöhnt›? Das ist das Problem, deswegen stresst sie so. Wieso sagt ihr überhaupt Ja dazu, das ist meine Frage?»