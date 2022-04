Geiss-Töchter Davina und Shania starten ihre eigene Show

In ganzen elf Jahren «Die Geissens» konnten die Zuschauer der Show den Milliardärstöchter Davina (18) und Shania (17) Geiss beim Aufwachsen zusehen. Nun wird den Schwestern von «RTL Zwei» eine eigene Doku-Soap mit dem Namen «Davina & Shania – We love Monaco» spendiert. Die neue Show wird am 9. Mai 2022 zum ersten Mal beim Kölner Sender ausgestrahlt.