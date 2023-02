Was allerdings die Gerüchte um Ringo Starr (82) anbelangt, so muss der Sprecher der Stones einige Fans jedoch enttäuschen: Der Beatles-Schlagzeuger habe «überhaupt nicht» an dem Album mitgewirkt. Weitere Details, angefangen beim Titel bis zum genauen Erscheinungsdatum, sind noch geheim. Angeblich soll das Album aber noch 2023 herauskommen.