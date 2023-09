Ausgezogen ist George Clooney aber offenbar noch nicht, denn er wurde diesen Sommer wiederholt am Comersee gesichtet. Sollte er die Villa Oleandra aber wirklich veräussern, hat er noch einige weitere Häuser zum Ferienmachen in petto. Ein Haus in Los Angeles, eine Wohnung in New York, ein Haus in der Nähe London und eine Villa in Brignoles in der Provence. Dort wurden sie von Didier Bremond, dem Bürgermeister des Ortes, 2021 feierlich Empfangen und er freute sich auf Twitter über die prominenten Zuzüger.