George Clooney macht Familienferien am Comer See

Mit Italien verbindet den Hollywood-Star George Clooney (62) eine ganz spezielle Leidenschaft. Bereits Jahre bevor er seine Partnerin Amal (45) 2014 in Venedig heiratete, schlug er dort Wurzeln und investierte Millionen in diverse Immobilien rund um den Comer See in der Lombardei, einen Katzensprung von der Schweizer Grenze entfernt.