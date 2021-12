George Michael wurde am 25. Juni 1963 als Georgios Kyriakos Panagiotou im nördlichen Londoner Distrikt Municipal Borough of Finchley geboren. Zusammen mit zwei älteren Schwestern wuchs er in Kingsbury im Bezirk Brent auf. Seine Mutter war Britin, sein griechisch-zypriotischer Vater – ein Restaurantbesitzer – kam in den 50er Jahren nach London. George Michaels Leben sollte sich verändern, als er mit zwölf Jahren neben Andrew Ridgeley (58) in der Schule saß. «Im ersten Moment schienen wir nichts gemeinsam zu haben: Er war schüchtern, ich voller Selbstvertrauen. Er mochte weder Fußball noch Formel 1. Bis wir über Musik sprachen. Wie ich liebte er Queen, die Beatles und David Bowie. Von da an waren wir unzertrennlich», erinnerte sich Ridgeley in einem Interview mit «Freundin» zurück.



Die beiden gründeten schließlich 1981 die Band Wham! – kurz vor ihrem großen Durchbruch änderte Georgios seinen Namen in George Michael. Bis zur Auflösung im Jahr 1986 konnten die beiden Männer einige Charterfolge erzielen. Unter anderem die Songs «Wake Me Up Before You Go Go», «I'm Your Man» und natürlich «Last Christmas» sind bis heute Evergreens. Die Texte gingen damals bereits auf George Michaels Konto – sein Songschreiber-Talent konnte er auch nach der Trennung unter Beweis stellen.