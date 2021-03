George und Charlotte haben das Reiten entdeckt

Umso rührender ist, was nun die «Times» berichtet: Auch Williams Kinder, Prinz George, 7, und Prinzessin Charlotte, 5, sind zu begeisterten «Rösselern» geworden! Sie treten also in die Fussstapfen ihrer Urgrossmutter. Dank des Corona-Lockdowns haben sie in ihrer Residenz in Norfolk besonders viel Zeit für Ausritte und Reitstunden. Und bei dieser Familie würde es nicht überraschen, wenn auch schon der Kleinste, Prinz Louis, 2, seinen ersten Ritt absolviert hat.