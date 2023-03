Was Georgina über ihre Ziehkinder Cristiano Ronaldo Jr. (12), Eva (5) und Mateo (5) sowie ihre leiblichen Kinder Alana Martina (5 Jahre) und Bella Esmeralda (11 Monate) erzählt, schockiert. Einerseits berichtet sie, dass die älteren Schützlinge in der Schule gemobbt werden. So sagt sie im Interview: «In der Schule werden sie geschlagen und können sich nicht wehren. Und sie gehen unter.» Die Kinder kämen deshalb oft weinend von der Schule nach Hause.