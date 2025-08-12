Georginas Ring lässt sogar Prinzessin Kate arm aussehen

Die Geschichte des Rings ist so lang wie tragisch. 1981 machte der damalige Prinz Charles (76) seiner Freundin Diana (†36) damit einen Heiratsantrag, die Ehe scheiterte und Prinzessin Diana verstarb bei einem tragischen Autounfall in Paris. Wer das Schmuckstück nach ihrem Ableben erbte, ist umstritten. Dianas Butler Paul Burrell behauptete, Prinz Harry (40) habe ihn aus der Sammlung seiner verstorbenen Mutter ausgesucht und habe ihn später an seinen Bruder Prinz William (43) abgeben müssen. Dem widerspricht Harry in seinem Buch «Spare» und sagt: William habe ihn bekommen. So oder so hat der Ring, der einen Schätzwert von 520'000 Dollar hat, eine tiefe Bedeutung. «Es ist der Verlobungsring meiner Mutter, deshalb fand ich ihn ganz nett, denn sie wird ja nicht mehr da sein, um den ganzen Spass und die Aufregung mitzuerleben», sagte er vor der Hochzeit zum TV-Sender ITV. «So ist sie doch irgendwie nah dran.»