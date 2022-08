Geräte abgeschaltet: US-Schauspielerin Anne Heche ist tot

Heche wirkte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit. Etwa an der Seite von Harrison Ford (80) in der Actionkomödie «Sechs Tage, sieben Nächte», dem Katastrophenfilm «Vulcano», der «Psycho»-Neuauflage von 1998 sowie der Serie «Ally McBeal», um nur einige zu nennen. Zu einem ihrer letzten Engagements zählte die Serie «All Rise».