Für die Herbst- und Winterkollektion liessen sich Heidi und Leni in Unterwäsche ablichten und polarisierten damit sehr. Bei einer «Q&A»-Runde auf Instagram hakte ein Follower der Modelmama nach und wollte wissen, wie sich die negativen Schlagzeilen zu der Kampagne anfühlten. Von den Kommentaren scheint sich die 49-Jährige keinesfalls einschüchtern zu lassen. Im Gegenteil: Sie ist stolz darauf, die Kampagne gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter gemacht haben zu können. «Wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können», so Heidi in ihrer Instagram-Story.