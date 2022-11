Kommt Boris Becker bald frei?

Seit über einem halben Jahr ist der Ex-Tennis-Star Boris Becker (54) in London im Huntercombe-Gefängnis inhaftiert und sitzt seine Strafe wegen Insolvenzstraftaten ab. Dort gefalle es ihm aber gar nicht mal so schlecht, wie sein Anwalt Oliver Moser gegenüber «Bild» sagt: «Unserem Mandaten geht es den Umständen entsprechend gut und er fügt sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein.» Aus dem Umfeld von Boris Becker sind noch mehr Details zu erfahren: So bewohne er offenbar eine Einzelzelle, weil er keinen Alkohol trinken darf, habe er acht Kilogramm abgenommen und betätige sich als Aushilfslehrer für Fitness, Psychologie, Meditation und Yoga. «Boris ist bei seinen Mitinsassen sehr beliebt», will «Bild» ausserdem wissen.