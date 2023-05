Was für eine Beziehung zwischen Shakira und Tom Cruise sprechen könnte

Herkunft

Ja, Shakira ist gebürtige Kolumbianerin. Ihr Vater wurde allerdings in New York geboren, was sie auf gewisse Weise zu einer halben New Yorkerin macht. Tom Cruise wurde im US-Bundesstaat New York in Syracuse geboren. Somit haben beide eine Gemeinsamkeit, was ihre Wurzeln anbelangt. Wie viel New Yorkerin aber in der heissblütigen Latina steckt, ist fragwürdig. Dafür dürfte zwischen den Stars keine Sprachbarriere herrschen, denn sowohl Shakira als auch Tom Cruise sprechen beide spanisch und englisch. Bei Shakira ist das nicht weiter verwunderlich, ist ihre Mutter doch Kolumbianerin und ihr Vater US-Amerikaner. Wieso Tom Cruise allerdings fliessend spanisch spricht, weiss man nicht. Möglicherweise lernte er es in der Schule und vertiefte seine Kenntnisse im Laufe der Jahre.