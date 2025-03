Gewinnt JJ mit Schweizer Hilfe den ESC?

TV-Erfahrung in Grossbritannien und Österreich

Der in Dubai aufgewachsene JJ steckt aktuell mitten in der Ausbildung an der Opernschule der Wiener Staatsoper und singt als Countertenor. «Nach dem Stimmbruch merkte ich, dass ich immer noch eine sehr hohe Stimme habe. Das nutzte ich zu meinem Vorteil und begann erst, Opernsängerinnen zu imitieren», so der Sohn eines österreichischen IT-Spezialisten und einer philippinischen Köchin.