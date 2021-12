Ghislaine Maxwell in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen

«Sie machte Jagd auf verletzliche junge Mädchen, manipulierte sie und lieferte sie sexuellem Missbrauch aus», sagte Staatsanwältin Lara Pomerantz in ihrem Eröffnungsplädoyer im November. Maxwells Strafverteidiger warfen der Staatsanwaltschaft indes vor, sie als Sündenbock für die Taten von Epstein an den Pranger zu stellen, da er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden könne. Epstein war im Sommer 2019 leblos in seiner Gefängniszelle gefunden worden.