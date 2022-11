Das Schweizer Publikum liebt Sie seit Jahren. Warum, glauben Sie, ist das so?

Ich habe schon ganz am Anfang meiner Karriere Konzerte in der Schweiz gegeben, bin an Festivals aufgetreten, die es damals in Italien noch nicht oft gab. Ich denke, da haben wir uns ineinander verliebt. Schön, endlich wieder dort auftreten zu können. Wie waren die letzten zwei, drei Jahre für Sie? 2019 nahm ich in Nashville meine Platte «La differenza» auf. Eine Rückkehr zur handgemachten Musik, weil ich glaube, dass sie nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft ist. Ausgerechnet diese so lange nicht mit meiner fantastischen Band live spielen zu können, war frustrierend. Umso schöner ist es, jetzt wieder auf Tour zu gehen.