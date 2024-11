Gibt Rihanna ihre Musikkarriere auf?

Als Rihanna am Samstag selbst zum Mikrofon griff, liess ein Satz ihre Fans aufhorchen. In ihrer Rede sprach sie über die Anfänge ihrer Karriere – und darüber, wo für sie der Weg offenbar weitergeht. «Musik war das, was die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hat, aber Gott hatte andere Pläne für mich», so Rihanna.