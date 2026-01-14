Der Aufschrei war gross, seine weiteren Karriereaussichten schwarz. Erst 2025 versuchte er es mit einem zaghaften Comeback. Das Dschungelcamp ist nun sein erster richtig grosser Auftritt seit dem Skandal – und diesen lässt er sich nun scheinbar vergolden. «Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nur aufstehen und weitermachen. Alles andere bringt nichts», meint der Sänger im RTL-Dschungelinterview zu seinen vergangenen Taten.