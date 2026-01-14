Die Teilnahme von Gil Ofarim (43) im diesjährigen Dschungelcamp hat bei so manch einem für Kopfschütteln gesorgt. Wieso sollte man ausgerechnet ihm eine solch grosse Bühne liefern? Er, der mit seinen Falschaussagen das Leben für einen Hotelmitarbeiter zur Hölle gemacht und einen ganzen Betrieb unter Generalverdacht hat stellen lassen?
Nun dürfte das Kopfschütteln noch etwas grösser werden, denn wie schlager.de wissen will, soll Gil Ofarim für seinen Dschungelauftritt eine Rekordgage erhalten. Mit über 300'000 Euro, umgerechnet etwa 280'000 Franken, soll er gar die letztjährige Dschungelkönigin Lilly Becker (49) in den Schatten stellen. Sie soll gemäss «Bild» rund 300'000 Euro erhalten haben.
«Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen»
Der Sänger sorgte 2021 für einen Skandal, als er behauptete, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. «Packen Sie ihren Stern ein», soll ihm demnach einer der Angestellten gesagt haben. Besagten Davidstern hielt er kurz nach dem angeblich stattgefundenen Vorfall in die Kamera.
Infolge des mutmasslich antisemitischen Vorfalls kam es zu Drohungen gegen besagten Angestellten, zu zahlreichen stornierten Hotelübernachtungen, und auch eine Mahnwache fand vor dem Hotel statt. Erst zwei Jahre später gestand Ofarim vor Gericht, dass alles eine Lüge gewesen sei, es nie zu den antisemitischen Äusserungen gekommen.
Der Aufschrei war gross, seine weiteren Karriereaussichten schwarz. Erst 2025 versuchte er es mit einem zaghaften Comeback. Das Dschungelcamp ist nun sein erster richtig grosser Auftritt seit dem Skandal – und diesen lässt er sich nun scheinbar vergolden. «Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nur aufstehen und weitermachen. Alles andere bringt nichts», meint der Sänger im RTL-Dschungelinterview zu seinen vergangenen Taten.
Das Abenteuer in der Wildnis beginnt am 23. Januar auf RTL.