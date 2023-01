Tränen im TV

Zuletzt hatte unter anderem ein TV-Auftritt der Schauspielerin für Aufsehen gesorgt. Gina Lollobrigida hatte vor etwa einem Jahr in einem Interview mit der Moderatorin Mara Venier (72) mit den Tränen gekämpft. Die beiden Frauen sprachen in der italienischen Sendung «Domenica In» über den Streit um das Vermögen von Gina Lollobrigida. «Ich habe das Recht, in Frieden zu leben, aber auch in Frieden zu sterben», erklärte Lollobrigida der Zeitung «La Stampa» zufolge damals in der TV-Show.