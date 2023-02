Sohn und Assistent streiten sich um das Erbe von Gina Lollobrigida

Zwölf Jahre lang war der Italiener ihr engster Vertrauter, fuhr mit ihr in die Ferien, war ihre Begleitung zu Veranstaltungen, agierte als ihr persönlicher Chauffeur, Sekretär und überhaupt Mädchen für alles. Er wohnte in den letzten acht Jahren mit ihr in ihrer Villa an der Via Appia Antica in Rom und später lebten dort auch seine Ehefrau Adriana und seine dreijährige Tochter Gina. Wer Andrea beschuldigte, sich an Lollobrigida zu bereichern, stiess sowohl bei ihm als auch bei der Schauspielerin selbst auf taube Ohren.