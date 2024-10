Auf Instagram präsentierte sich Gina Schumacher erstmals nach der Hochzeit an der Seite ihres Ehemanns. Auf den Fotos strahlen die beiden glücklich in die Kamera, innig umarmt. Sie trägt ein traditionelles Dirndl, er zünftige Lederhosen. Diese Outfits wählten sie passend zu ihrem Besuch des Oktoberfests – allerdings nicht in München, sondern in den USA.