Red-Bull-Chef Horner «bestreite natürlich die Anschuldigungen» wegen unangemessenen Verhaltens

Christian Horner scheint alle Anschuldigungen vehement abzustreiten. Er zeigt sich in der Sache «zuversichtlich», seinen Namen reinwaschen zu können. Um seine Unschuld zu beweisen, wurde er letzte Woche bereits verhört. Wann die Untersuchungen abgeschlossen sein werden, ist bisher noch unklar. Auch gestern äusserte Christian sich in der Sendung «Today» von «BBC Radio 4» zu der aktuellen Situation: «Erstens bestreite ich natürlich die Anschuldigungen, die erhoben wurden, aber ich durchlaufe einen Prozess und respektiere diesen Prozess voll und ganz. Für mich ist es also ein normales Geschäft, das sich auf die kommende Saison konzentriert.» Auch ein Rücktritt stehe für den Teamchef nicht zur Debatte. Bei der Rennveranstaltung in Dorset am gestrigen Tag erschien Horner dann aber ohne seine Frau Geri.