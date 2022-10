Die Hyäne im Schafspelz

Schnelle Karriere

Die Partei wird für Meloni, die an einer Sprachschule Abitur macht und deshalb gut Spanisch, Französisch und Englisch spricht, zur zweiten Familie. Dank ihrer geschliffenen Rhetorik und ihrer Unerschrockenheit macht sie als Journalistin schnell Karriere und wird mit 31 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi die jüngste Ministerin in der Geschichte Italiens. Aus Unzufriedenheit mit dessen Führungsstil gründet sie Ende 2012 die Fratelli d’Italia, die in ihrem Wappen noch heute die an den faschistischen Diktator Mussolini erinnernde Flamme haben. Nach enormem Zulauf in den letzten Monaten sind die Brüder Italiens nun stärkste Einzelpartei.