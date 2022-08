Giovanni Zarrella spricht über Erfolg, Misserfolg und die frühen 2000er

Der Weg zum Erfolg

So viel Spass es macht, ihm beim Singen zuzuhören, müssen wir bald zum seriösen Teil übergehen und sprechen mit Giovanni über den Weg zu seinem Solo-Erfolg, der nicht so locker lässig zu bewältigen war, wie Giovanni den Eindruck vermittelt. «Es dauerte ganze 14 Jahre, bis ich endlich mit meiner eigenen Musik erfolgreich war. Ich stand während dieser Zeit mehrmals an dem Punkt, aufzugeben», erzählt er uns. Was ihm die Kraft gab, immer weiter zu machen und weiterhin an sich zu glauben? «Das waren immer verschiedene Faktoren, mal meine Familie, mal Freunde, mal meine Ehefrau. Sie ermutigten mich immer wieder, weiterzumachen und hatten Vertrauen in mich und mein Können.»